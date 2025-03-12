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Израиль

В Иудее задержаны подозреваемые, у которых нашли оружие

Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 12 марта 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 08:31
В Иудее задержаны подозреваемые, у которых нашли оружие
Пресс-служба полиции Израиля

Пограничная полиция сообщает о задержании в арабской деревне Ар-Рифайя, около еврейского поселка Кармель в Иудее, двух подозреваемых, у которых при обыске были обнаружены автоматическая винтовка М16 и пистолет SIG Sauer, а также керамический жилет и форма лейтенанта израильской армии.

Судя по сообщению пресс-службы полиции, задержанные подозреваются в незаконной торговле и хранении оружия, а не в террористической деятельности. Ими занимается уголовная полиция.

Израиль
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