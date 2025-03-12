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Израиль

Внимание, розыск: пропала 17-летняя Рут Мадмони

Полиция
Розыск
время публикации: 12 марта 2025 г., 16:28 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 16:28
Внимание, розыск: пропала 17-летняя Рут Мадмони
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Рут Мадмони. 10 марта она покинула реабилитационный центр "Реторно" в районе Бейт-Шемеша. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.70, стройная, длинные темно-каштановые волосы.

Примерное описание одежды и обуви: черные джинсы, черная рубашка с короткими рукавами, серая толстовка, белые ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5683200.

Израиль
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