Внимание, розыск: пропала 17-летняя Рут Мадмони

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Рут Мадмони. 10 марта она покинула реабилитационный центр "Реторно" в районе Бейт-Шемеша. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.70, стройная, длинные темно-каштановые волосы.

Примерное описание одежды и обуви: черные джинсы, черная рубашка с короткими рукавами, серая толстовка, белые ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5683200.