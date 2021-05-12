Погромы и поджоги в Лоде, Рамле, Акко. Тяжело ранены два человека

В Лоде продолжаются беспорядки и попытки нападения на еврейских жителей города. 56-летний еврей, житель города получил ранения, после того, как в его автомобиль был брошен камень и попал в голову.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В городе продолжаются поджоги автомобилей, принадлежащих евреям, синагог, магазинов.

По сообщению телеканала "Кешет", полиция эвакуирует еврейских жителей, опасающихся за свою жизнь. По некоторым сведениям, толпа арабов подожгла несколько домов.

Мэр Лода Яир Ревиво призвал правительство объявить в городе чрезвычайное положение и ввести в Лод подразделения ЦАХАЛа. В свою очередь, министр обороны Бени Ганц заявил, что все подкрепление резервистских подразделений пограничной полиции МАГАВ будет направлено на наведение порядка в Лоде.

Однако речь идет не только о Лоде. В Рамле также была подожжена синагога. Нападения на евреев имели место в Акко, Хайфе и неподалеку от перекрестка Шокет, где арабы в масках пытались напасть на автобус с пассажирами.

В Акко был подожжен известный ресторан "Ури Бури", и гостиница "Эфенди", один из постояльцев которой получил тяжелые ожоги.

Мансур Аббас, депутат Кнессета и лидер арабской исламиской партии РААМ, обратился к израильским арабам с просьбой прекратить беспорядки и выражать свое недовольство "законными средствами".

При этом телеканал "Аль-Джазира" показал кадры из Рамлы, на которых запечатлено нападение группы еврейской молодежи на автомобиль, за рулем которого находилась арабка.

По информации 20-го телеканала, глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр обороны Бени Ганц проводят экстренное совещание, посвященное ситуации в Лоде.