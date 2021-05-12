Еврейско-арабская война: в Акко арабы пытались линчевать еврея, в Бат-Яме зверски избит араб

Вечером в среду, 12 мая, в различных городах страны имели место нападения арабов на евреев и аналогичные действия со стороны активистов еврейских экстремистских организаций.

Еврей примерно 30 лет, был избит арабами на площади Эгед в Акко. Молодого человека избили камнями и палками. Медики оказали пострадавшему первую помощь, а затем доставили его в больницу РАМБАМ в Хайфе. Состояние мужчины оценивается как критическое. Десятки арабов бросали камни в полицейских.

На набережной в Бат-Яме толпа евреев пыталась линчевать араба. Как сообщает "Кан 11", мужчина, находившийся за рулем автомобиля, врезался в разделительное заграждение, после чего попытался уехать с места происшествия. Толпа вытащила мужчину из автомобиля и жестоко избила. Судя по кадрам телеканала, на месте происшествия не было полиции. Медики доставили пострадавшего в больницу "Ихилов". Состояние мужчины тяжелое и стабильное.

Глава блока "Ционут Датит" Бецалель Смотрич резко осудил этот инцидент. "Я потрясен и стыжусь до глубины души. Мы все в отчаянии перед лицом бездействия полиции и отвратительных решений судебной системы. Но ко всем чертям, как евреи могут быть такими жестокими? Это ужасно".

Сообщается также, что глава муниципалитета Бат-Яма Цвика Брот и двое сотрудников муниципальной инспекции были легко ранены камнями, которыми их забросали участники разгоревшихся в городе беспорядков. Мэр города и инспекторы пытались разнять две группы бесчинствующих молодых людей, в то время как на месте событий не было ни одного сотрудника полиции. Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, полиция также с опозданием прибыла на место происшествия и взяла контроль над происходящим в свои руки.

Представители полиции заявили, что им удалось блокировать попытку группы активистов "Ла Фамилия", вооруженных холодным оружием, а также цепями и кастетами, дойти до Яффо, где хулиганы планировали напасть на арабов.

Беспорядки имели место и в Тверии. Там проходил митинг еврейских жителей, протестовавших против бездеятельности полиции во время погромов в Лоде. Араб, оказавшийся на месте демонстрации, подвергся нападению и получил легкие ранения.

В Хайфе группа арабов проводила митинг протеста в Вади Ниснас. В ходе митинга завязались столкновения между арабами и полицейскими. Представители правоохранительных органов применили спецсредства для прекращения беспорядков.

Около полуночи пресс-служба полиции сообщила о задержании в различных городах Израиля 374 человек за участие в беспорядках.

Вечером 12 мая премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал столкновения между евреями и арабами в различных городах Израиля. "Мы видим арабских погромщиков, которые поджигают синагоги, поджигают автомобили, набрасываются на полицейских и избивают ни в чем неповинных граждан. С этим невозможно мириться. Это анархия. Это ничем не может быть оправдано, и скажу вам больше. Ничем не может быть оправдан линч еврея арабами, и ничем не может быть оправдан линч араба евреями", - сказал премьер-министр. "Я говорю гражданам Израиля: меня не интересует, кипит ли у вас кровь. Вы не можете брать закон в свои руки", - добавил глава правительства.