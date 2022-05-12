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NEWSru.co.il :: В Израиле12 мая 2022 г., 15:35

Полиция и МАГАВ задержали за неделю почти 1300 палестинских нелегалов

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Полиция и МАГАВ задержали за неделю почти 1300 палестинских нелегалов

В рамках операции по пресечению трудоустройства в Израиле нелегалов из ПА силами полиции и МАГАВа за последнюю неделю были задержаны 1282 палестинских нелегала и 178 подозреваемых в незаконном трудоустройстве палестинцев.

В рамках операции были проверены документы более 20 тысяч жителей ПА на более 700 КПП.

Только за минувшие сутки были задержаны 244 палестинца, пытавшихся нелегально проникнуть на территорию Израиля, и 29 израильтян, подозреваемых в том, что они предоставляли нелегалам работу, подвозки и ночлег.


Подозреваемых допрашивают органы безопасности.

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