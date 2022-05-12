Иерусалим:
12 - 23°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
22 - 32°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле12 мая 2022 г., 19:17

МИД рекомендовал израильтянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
МИД рекомендовал израильтянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку

В связи с массовыми протестами на Шри-Ланке, которые продолжаются уже несколько месяцев, министерство иностранных дел рекомендовало израильтянам воздержаться от поездок в эту страну, если они не продиктованы острой необходимостью.

Массовые акции протеста и беспорядки происходит на Шри-Ланке на фоне политического кризиса. Население недовольно экономической политикой президента и правительства. В Коломбо было несколько попыток штурма здания резиденции премьер-министра, протестующие жгли автомобили и автобусы, били витрины, закидывали стражей порядка различными предметами.

На этой неделе старший брат президента Махинда Раджапакса, занимавший пост премьера страны, ушел в отставку. Местные СМИ сообщают, что некоторые политики и их семьи намерены покинуть страну, что привело 10 мая к перекрытию протестующими дорог, ведущих в аэропорт в Коломбо.


В сообщении МИДа рекомендуется израильтянам, уже находящимся на Шри-Ланке воздержаться от посещения мест скопления народа, проявлять осторожность и следить за местными новостями.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:17 МИД рекомендовал израильтянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку
18:29 Студентка университета Беэр-Шевы арестована по подозрению в подстрекательстве к насилию
18:18 Мать 4-летней девочки арестована после того, как приставила к дочери нож и сняла это на видео
17:25 Арабы Лода готовятся отметить годовщину беспорядков, вспыхнувших на фоне операции "Страж стен"
16:50 Стрельба в центре Бат-Яма: ранен мужчина
16:30 Одобрено строительство более 4000 единиц жилья в Иудее и Самарии
16:24 В Израиле умер поэт Алексей Цветков
15:35 Полиция и МАГАВ задержали за неделю почти 1300 палестинских нелегалов
15:22 Гроб с телом убитой журналистки "Аль-Джазиры" доставлен в Иерусалим
14:49 В Иерусалиме задержаны четыре арабских камнеметателя
Загрузка...