МИД рекомендовал израильтянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку

В связи с массовыми протестами на Шри-Ланке, которые продолжаются уже несколько месяцев, министерство иностранных дел рекомендовало израильтянам воздержаться от поездок в эту страну, если они не продиктованы острой необходимостью.

Массовые акции протеста и беспорядки происходит на Шри-Ланке на фоне политического кризиса. Население недовольно экономической политикой президента и правительства. В Коломбо было несколько попыток штурма здания резиденции премьер-министра, протестующие жгли автомобили и автобусы, били витрины, закидывали стражей порядка различными предметами.

На этой неделе старший брат президента Махинда Раджапакса, занимавший пост премьера страны, ушел в отставку. Местные СМИ сообщают, что некоторые политики и их семьи намерены покинуть страну, что привело 10 мая к перекрытию протестующими дорог, ведущих в аэропорт в Коломбо.

В сообщении МИДа рекомендуется израильтянам, уже находящимся на Шри-Ланке воздержаться от посещения мест скопления народа, проявлять осторожность и следить за местными новостями.