Иерусалим:
12 - 23°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
22 - 32°
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NEWSru.co.il :: В Израиле12 мая 2022 г., 05:57

Прогноз погоды на 12 мая: среднесезонная температура, малооблачно

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Прогноз погоды на 12 мая: среднесезонная температура, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 12 мая, температура будет соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 12-23 градусов, в Тель-Авиве – 16-22, в Хайфе – 16-20, в Эйлате – 22-32, в Беэр-Шеве – 15-28, в Мицпе-Рамоне – 15-22, на побережье Мертвого моря – 22-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-23, в Ариэле – 13-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-28, на Голанских высотах – 12-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 50-80 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 5 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В пятницу-субботу ожидается повышение температуры. В воскресенье будет облачно, температура выше среднесезонной.

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