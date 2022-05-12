Из Украины спасены трое пожилых репатриантов, нуждающихся в постоянной медицинской помощи

Утром в четверг, 12 мая, в международный аэропорт "Бен-Гурион" прибыли пожилые репатрианты из Украины, нуждающиеся в постоянной медицинской помощи. Операция по их спасению была осуществлена Еврейским агентством ("Сохнут"), "Джойнтом" и "Ихуд ацала".

"В ходе первой части операции пожилых людей вывезли из их квартир в Украине и доставили в специальное учреждение в Польше. В рамках этой части операции центры социального обеспечения "Хесед" организации "Джойнт" оказали им помощь, как своим пациентам, нуждающимся в медицинской эвакуации и имеющим право на возвращение. После предварительной медицинской диагностики и проверки их готовности к поездке был разработан план эвакуации в машинах скорой помощи, в сопровождении медицинского персонала. В рамках подготовки было проведено также первичное медицинское обследование с целью заранее согласовать размещение эвакуированных в наиболее подходящие для них учреждениях министерств социального обеспечения и здравоохранения Израиля. По прибытии в Польшу пожилые люди были размещены сотрудниками Еврейского агентства в медицинском учреждении в Варшаве. Здесь им была оказана медицинская помощь и осуществлены процедуры, необходимые для репатриации", – сообщает пресс-служба "Сохнута".

"Еврейское агентство создало в соседних с Украиной странах Центры экстренной помощи, где еврейские беженцы находятся вплоть до их вывоза в Израиль спасательными рейсами "Сохнута". Сегодня ночью пожилые репатрианты присоединились к спасательному рейсу, который вывез десятки других еврейских беженцев, спасенных из районов боевых действий в Украине. Фельдшер и санитары из "Ихуд ацала" специально прибыли в Польшу, чтобы пожилые репатрианты находились под непрерывным медицинским наблюдением во время полета в Израиль. Такое сотрудничество между "Сохнутом", "Джойнтом" и "Ихуд ацала" позволяет обеспечивать непрерывное оказание медицинской помощи пожилым людям со сложными заболеваниями, которые хотят репатриироваться в Израиль, но по состоянию здоровья опасаются сложностей эвакуации", – говорится в сообщении.

Стефан Оскар, гендиректор "Джойнт-СНГ": "Эвакуация из районов боевых действий является сложной задачей, особенно для пожилых людей, имеющих специальные медицинские потребности. Сотрудничество между всеми организациями позволяет создать непрерывность оказания им медицинской помощи и, таким образом, фактически спасти жизни больных пожилых людей в еврейской общине".

Галь Бен Шимол, директор Украинского департамента Еврейского агентства: "Мы благодарны всем организациям, участвовавшим в операции по спасению пожилых людей из ада в Украине и доставке их в Израиль. Еврейское агентство не жалеет усилий, чтобы в ходе войны помочь евреям Украины, и способствовать репатриации тех, кто хочет приехать в Израиль".

Дов Майзель, заместитель гендиректора "Ихуд ацала": "В сотрудничестве с рядом организаций, возглавляемых Еврейским агентством, трое пожилых людей были спасены из Украины. Наша команда, специально приехавшая в Польшу, сопровождала их в полете в Израиль, стабилизируя их состояние. После приземления в аэропорту "Бен-Гурион" машины скорой помощи "Ихуд ацала" доставили их в медицинские учреждения Израиля".

Давид Шехтер,

Пресс-секретарь Еврейского агентства