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Израиль

Около Ган-Шмуэля застрелен мужчина

время публикации: 12 мая 2024 г., 13:47 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 13:52
Около Ган-Шмуэля убит мужчина
Пресс-служба МАДА

Днем 12 мая в результате вооруженного нападения на 65-й трассе около Ган-Шмуэля, между Пардес-Ханой и Хадерой, был убит мужчина примерно 50 лет.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали его смерть.

Полиция проводит расследование.

Пресс-служба полиции подтверждает, что около Ган-Шмуэля был застрелен мужчина. По версии следствия, речь идет о криминальном происшествии (не теракте).

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