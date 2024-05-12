Около Ган-Шмуэля застрелен мужчина

Днем 12 мая в результате вооруженного нападения на 65-й трассе около Ган-Шмуэля, между Пардес-Ханой и Хадерой, был убит мужчина примерно 50 лет.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали его смерть.

Полиция проводит расследование.

Пресс-служба полиции подтверждает, что около Ган-Шмуэля был застрелен мужчина. По версии следствия, речь идет о криминальном происшествии (не теракте).