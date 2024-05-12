Около Ган-Шмуэля застрелен мужчина
время публикации: 12 мая 2024 г., 13:47 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 13:52
Днем 12 мая в результате вооруженного нападения на 65-й трассе около Ган-Шмуэля, между Пардес-Ханой и Хадерой, был убит мужчина примерно 50 лет.
Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали его смерть.
Полиция проводит расследование.
Пресс-служба полиции подтверждает, что около Ган-Шмуэля был застрелен мужчина. По версии следствия, речь идет о криминальном происшествии (не теракте).