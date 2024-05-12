Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 12 мая, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на севере и в центре, преимущественно слабые.

В Иерусалиме – 13-22 градусов, в Тель-Авиве – 18-24, в Хайфе – 18-20, в Эйлате – 23-33, в Беэр-Шеве – 17-26, в Мицпе-Рамоне – 16-21, на побережье Мертвого моря – 22-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-24, в Ариэле – 16-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-23, на Голанских высотах – 14-22.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градусов, высота волн – 110-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В понедельник температура понизится, ожидаются дожди на севере и в центре. Во вторник – переменная облачность. В среду – солнечно, не жарко.