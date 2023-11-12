adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 25°
Тель-Авив:
21 - 29°
Эйлат:
24 - 31°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.874 ₪ 4.133 ₪
Иерусалим:
20 - 25°
Тель-Авив:
21 - 29°
Эйлат:
24 - 31°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ОБЩИНА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    "Хизбалла" обстреляла поселок Довев: один из раненых в критическом состоянии, еще пятеро получили тяжелые ранения. ЦАХАЛ нанес ответный удар

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Ayal Margolin/Flash90

    Террористы "Хизбаллы" обстреляли из южного Ливана район поселка Довев (Верхняя Галилея). Причинен ущерб нескольким автомобилям.

    В результате попадания противотанковой ракеты ранены шесть человек. Один из раненых в критическом состоянии, еще пятеро получили тяжелые ранения, пишет Ynet.

    Компания "Хеврат хашмаль" сообщила, что пострадали ее работники.

    adv_12 m_ar_1

    Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в больницу "Зив" в Цфате доставлен один из раненых, мужчина примерно 80 лет, в состоянии средней тяжести.

    adv_13 incontent_1

    В ответ на обстрел ЦАХАЛ нанес удары по целям в ливанской деревне Ярун, с территории которой велся огонь.

    Пресс-служба ЦАХАЛа передает также, что недавно была атакована группа боевиков, готовившихся к обстрелу израильской территории. Кроме того, в ночь на 12 ноября БПЛА атаковал группу боевиков, намеревавшуюся выпустить противотанковые ракеты по целям на территории Израиля.

    adv_14 m_ar_2

    adv_15 incontent_2

    adv_16 rimma_dw_d
    adv_17 rimma_dw_m
    adv_18 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 Ноября 2023
    37-й день войны в Израиле. Хронология событий
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1
    adv_22 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    14:25 "Железные мечи": израильтяне высоко оценивают работу ЗАКА и недовольны главой правительства
    14:22 37-й день войны в Израиле. Хронология событий
    13:08 "Хизбалла" обстреляла поселок Довев: один из раненых в критическом состоянии, еще пятеро получили тяжелые ранения. ЦАХАЛ нанес ответный удар
    12:26 Отпущен подозреваемый в убийстве президента синагоги в Детройте
    12:10 "Хизбалла": с начала войны погибли 72 боевика
    11:44 В центре Израиля был слышен взрыв. Сирены не было
    11:07 Израиль поставит Финляндии систему ПВО "Праща Давида"
    09:55 Глава Microsoft: Россия распространяет дезинформацию на Ближнем Востоке
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom