"Хизбалла" обстреляла поселок Довев: один из раненых в критическом состоянии, еще пятеро получили тяжелые ранения. ЦАХАЛ нанес ответный удар

Террористы "Хизбаллы" обстреляли из южного Ливана район поселка Довев (Верхняя Галилея). Причинен ущерб нескольким автомобилям.

В результате попадания противотанковой ракеты ранены шесть человек. Один из раненых в критическом состоянии, еще пятеро получили тяжелые ранения, пишет Ynet.

Компания "Хеврат хашмаль" сообщила, что пострадали ее работники.

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Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в больницу "Зив" в Цфате доставлен один из раненых, мужчина примерно 80 лет, в состоянии средней тяжести.

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В ответ на обстрел ЦАХАЛ нанес удары по целям в ливанской деревне Ярун, с территории которой велся огонь.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает также, что недавно была атакована группа боевиков, готовившихся к обстрелу израильской территории. Кроме того, в ночь на 12 ноября БПЛА атаковал группу боевиков, намеревавшуюся выпустить противотанковые ракеты по целям на территории Израиля.

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