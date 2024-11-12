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Израиль

Нападение на солдат в Биньямине, задержаны двое израильтян

время публикации: 12 ноября 2024 г., 17:29 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 17:29

ЦАХАЛ сообщает, что сегодня в Биньямине в результате нападения с применением стеклянной бутылки был ранен израильский военнослужащий. В состоянии средней тяжести он доставлен в больницу. Задержаны двое подозреваемых – оба израильтяне, евреи.

По сообщению ЦАХАЛа, в ходе ликвидации форпоста возникли беспорядки, и несколько десятков человек оказывали сопротивление военнослужащим и полицейским и забрасывали их камнями и другими предметами.

Военнослужащий, получивший ранения от брошенной в него стеклянной бутылки, был доставлен в больницу, его семья извещена о случившемся.

Израиль
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