Тревога в центре Израиля. ЦАХАЛ: перехвачены три ракеты
время публикации: 12 ноября 2024 г., 16:35 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 16:45
В 16:34-16:36 12 ноября тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Герцлии, Бней-Браке, Петах-Тикве, Од а-Шароне, Рамат а-Шароне и других населенных пунктах центра страны.
Были слышны взрывы.
ЦАХАЛ подтверждает, что были зафиксированы пуски ракет из Ливана. Три ракеты были перехвачены.
Информация о последствиях обстрела уточняется.