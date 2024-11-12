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Израиль

Тревога в центре Израиля. ЦАХАЛ: перехвачены три ракеты

время публикации: 12 ноября 2024 г., 16:35 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 16:45
Тревога в центре Израиля: ракетный обстрел
Chaim Goldberg FLASH90

В 16:34-16:36 12 ноября тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Герцлии, Бней-Браке, Петах-Тикве, Од а-Шароне, Рамат а-Шароне и других населенных пунктах центра страны.

Были слышны взрывы.

ЦАХАЛ подтверждает, что были зафиксированы пуски ракет из Ливана. Три ракеты были перехвачены.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

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