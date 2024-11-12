x
12 ноября 2024
|
последняя новость: 23:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 ноября 2024
|
12 ноября 2024
|
последняя новость: 23:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан-11": ЦАХАЛ расширил зону проведения наземной операции в Ливане

время публикации: 12 ноября 2024 г., 23:02 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 23:02
"Кан-11": ЦАХАЛ расширил зону проведения наземной операции в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ расширил зону проведения наземной операции в Ливане, выйдя на "вторую линию" деревень, из которых ведется наблюдение за израильскими населенными пунктами.

Телеканал "Кан-11" передал, что бойцы 36-й дивизии ЦАХАЛа сканируют территорию в поиске ракетных установок, складов с оружием и боеприпасами, а также строений, используемых "Хизбаллой" в военных целях. По данным телеканала, ЦАХАЛ готовится к дальнейшему расширению наземной операции.

ВВС ЦАХАЛа продолжают атаковать объекты инфраструктуры террора "Хизбаллы" в том числе в районе Бейрута.

В понедельник, 11 ноября, министр обороны Исраэль Кац впервые встретился с членами Форума Генштаба, на котором заявил, что "в Ливане не будет прекращения огня и не будет передышки. Израиль продолжит наносить удары по "Хизбалле" со всей силой, пока не будут достигнуты цели войны".

10 ноября телеканал "Кан-11" передал, что еще в конце прошлой недели начальник Генштаба Герци а-Леви одобрил оперативные планы, предполагающие расширение наземной операции на юге Ливана.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 ноября 2024

403-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Ливане, в Газе погибли четверо бойцов. Хронология