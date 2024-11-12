Кац: "В Ливане не будет прекращения огня и не будет передышки"

Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что боевые действия против "Хизбаллы" будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели войны.

На своей странице в X-блоге он опубликовал следующее сообщение: Вчера я встретился с генеральным форумом обороны и подчеркнул политику Израиля в отношении Ливана. Предупреждающие и мощные действия, осуществляемые Армией обороны Израиля и службами безопасности против "Хизбаллы", а также устранение Насраллы, являются картиной победы, и наступательные действия должны быть продолжены, чтобы увеличить ущерб и ослабить "Хизбаллы" и получить плоды победы. В Ливане не будет прекращения огня и не будет передышки. Мы продолжим наносить удары по "Хизбалле" со всей силой, пока не будут достигнуты цели войны. Израиль не пойдет ни на какое соглашение, которое не гарантирует Израилю права самостоятельно контролировать ситуацию и предотвращать террор, а также достичь целей войны в Ливане, разоружив "Хизбаллу" и отбросив ее за реку Литани, чтобы жители севера вернулись в свои дома".