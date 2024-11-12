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Израиль

Внимание, розыск: пропал 18-летний житель Гиватаима Лео Хейпек

время публикации: 12 ноября 2024 г., 21:23 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 21:23
Внимание, розыск: пропал 18-летний житель Гиватаима Лео Хейпек
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 18-летнего Лео Хейпека, жителя Гиватаима. В последний раз юношу видели рядом с его домом 12 ноября.

Приметы пропавшего: рост 180 см, темные волосы. На нем были темные шорты и темная футболка, на ногах – белые тапки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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