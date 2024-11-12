Внимание, розыск: пропал 18-летний житель Гиватаима Лео Хейпек

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 18-летнего Лео Хейпека, жителя Гиватаима. В последний раз юношу видели рядом с его домом 12 ноября.

Приметы пропавшего: рост 180 см, темные волосы. На нем были темные шорты и темная футболка, на ногах – белые тапки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.