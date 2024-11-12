Власти Израиля предупреждают об угрозе терактов в Таиланде

Министерство главы правительства от имени Штаба по борьбе с террором и службой внешней разведки "Мосад" распространило заявление, в котором говорится о возросшей опасности совершения в Таиланде терактов, направленных против евреев и израильтян.

Как сообщается, уже несколько месяцев власти Таиланда и Израиля проводят совместные операции, направленные на предотвращение терактов. Однако на основе последней информации и роста опасности враждебных действий Штаб заявляет о необходимости быть особо бдительными. При этом отмечается, что уровень предупреждения об опасности на данный момент остается неизменным.

Тем не менее, на всей территории Таиланда гражданам рекомендуется не участвовать в людных мероприятиях с израильской окраской, особенно такие, что анонсировались заранее, и избегать мест развлечений, ассоциирующихся с Израилем.

Сообщать местным правоохранительным органам о случаях враждебных действий в отношении евреев или израильтян.

Не выставлять напоказ израильскую и еврейскую символику.

Не сообщать в социальных сетях о месте своего пребывания или планах.

В заявлении отмечается, что после событий 7 октября и начала войны Железных мечей Иран и его сателлиты умножили усилия для проведения диверсий против израильских и еврейских объектов во всем мире. Израильские службы безопасности вместе с правоохранительными органами других государств прилагают усилия, чтобы этого не допустить.