Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 12 ноября, температура повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможны дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 13-20 градусов, в Тель-Авиве – 18-23, в Хайфе – 18-22, в Эйлате – 19-27, в Беэр-Шеве – 15-24, в Мицпе-Рамоне – 14-21, на побережье Мертвого моря – 20-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-23, в Ариэле – 14-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-23, на Голанских высотах – 14-22.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В среду-пятницу температура немного повысится.