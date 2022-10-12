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    В Израиле

    Накануне выборов в Кнессет: волна террора в Израиле, договор с Ливаном, осуждение РФ. Новый опрос NEWSru.co.il

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    Накануне выборов в Кнессет: волна террора в Израиле, договор с Ливаном, осуждение РФ. Новый опрос NEWSru.co.il
    Yonatan Sindel/Flash90

    Редакция NEWSru.co.il проводит новый опрос, чтобы выяснить отношение нашей аудитории к основным текущим событиям за несколько недель до выборов в Кнессет 25-го созыва.

    В ходе опроса мы рассчитываем узнать, как оценивают наши читатели действия правительства и силовых структур, направленные на борьбу с террором. Мы хотели бы услышать мнение читателей по поводу подписания с Ливаном соглашения о морских границах. Нас также интересует реакция читателей на заявление премьер-министра Израиля Яира Лапида, осудившего массированные ракетные удары армии РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

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    Кроме того, в рамках этого опроса мы хотим понять, какие предвыборные кампании наиболее заметны и убедительны для нашей аудитории.

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    Внимание: опрос предназначен только для читателей, имеющих гражданство Израиля. Просим ответить на наши вопросы и тех, кто имеет право, но не хочет голосовать.

    Волна террора в Израиле, договор с Ливаном, осуждение РФ. Выскажите ваше мнение
    (вам предстоит ответить на 20 вопросов)

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