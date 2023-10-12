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    В Израиле

    "Кан": в ночь перед нападением в Генштабе обсуждалась "необычная активность" ХАМАСа в Газе

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    Miriam Alster/Flash90

    Корреспондент медиакорпорации "Кан" Гили Коэн сообщила, что в ночь перед нападением на израильские поселки начальник Генштаба ЦАХАЛа провел телефонные консультации с главой ШАБАК и других силовых ведомств по поводу необычной активности в секторе Газы.

    Гили Коэн сообщает, что в ходе этого разговора обсуждалась необходимость поднятия уровня готовности армии на границе с сектором Газы, но участники совещания пришли к выводу, что ХАМАС проводит "рядовые учения", что подтверждали данные израильской разведки.

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    Гили Коэн отмечает, что, в Израиле до сих пор считают, что о готовящемся нападении на тот момент знали только командиры ХАМАСа, рядовые боевики организации думали, что они вызваны для учений до момента, пока не получили приказ занять израильские поселки.

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    Комментируя это сообщение, из канцелярии главы правительства сообщили, что Нетаниягу был уведомлен о происходящем только в 06:29, после начала столкновений с террористами, а не перед этим. Он сразу же выехал в Генштаб, где созвал совещание по оценке ситуации и заседание кабинета.

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