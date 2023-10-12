"Кан": в ночь перед нападением в Генштабе обсуждалась "необычная активность" ХАМАСа в Газе
Корреспондент медиакорпорации "Кан" Гили Коэн сообщила, что в ночь перед нападением на израильские поселки начальник Генштаба ЦАХАЛа провел телефонные консультации с главой ШАБАК и других силовых ведомств по поводу необычной активности в секторе Газы.
Гили Коэн сообщает, что в ходе этого разговора обсуждалась необходимость поднятия уровня готовности армии на границе с сектором Газы, но участники совещания пришли к выводу, что ХАМАС проводит "рядовые учения", что подтверждали данные израильской разведки.
Гили Коэн отмечает, что, в Израиле до сих пор считают, что о готовящемся нападении на тот момент знали только командиры ХАМАСа, рядовые боевики организации думали, что они вызваны для учений до момента, пока не получили приказ занять израильские поселки.
Комментируя это сообщение, из канцелярии главы правительства сообщили, что Нетаниягу был уведомлен о происходящем только в 06:29, после начала столкновений с террористами, а не перед этим. Он сразу же выехал в Генштаб, где созвал совещание по оценке ситуации и заседание кабинета.