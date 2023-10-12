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    В Израиле

    Около 100 семей получили уведомления о том, что их близкие удерживаются в качестве заложников террористами в Газе

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    Около 100 семей получили уведомления о том, что их близкие удерживаются в качестве заложников террористами в Газе
    AP Photo/Ali Mahmud

    По состоянию на полдень 12 октября 97 семей получили уведомления властей Израиля о том, что их близкие удерживаются в качестве заложников террористами в секторе Газы.

    Сведений о состоянии заложников нет.

    Точное число заложников пока не названо.

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    ХАМАС заявлял о не менее 100 "пленных", "Исламский джихад" – о не менее 30.

    По оценкам списков пропавших без вести и не объявленных до сих погибшими, можно сказать, что заложников до 200. Но такая оценка неточна, поскольку поиски пропавших без вести и опознание тел продолжаются.

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    Координатор по делам похищенных и пропавших без вести, бригадный генерал запаса Галь Хирш заявил: "Дорогие семьи, во время боевых действий мы работаем по трем основным направлениям: 1. Оперативно-разведывательная работа. 2. Формирование общей картины ситуации. 3. Правительственная помощь семьям похищенных и пропавших без вести. Продолжается прочесывание местности и работа по опознанию жертв, многие пострадавшие проходят лечение в больницах. Мы анализируем каждую крупицу информации, которая может помочь найти всех без вести пропавших. Вчера я говорил с посланником американского президента по делам заложников Роджером Карстенсом, а сегодня встречусь с его заместителем Стивеном Гилленом, который специально прилетел в Израиль. Для нас очень важны теплые связи, сердечная забота и готовность Соединенных Штатов оказывать нам помощь всеми возможными средствами. Очень многие в Израиле обращаются к нам с предложением помощи и участия в нашей работе на волонтерских началах. Я глубоко тронут и высоко ценю проявляемую в военное время силу нашего духа.

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    Я и мои сотрудники круглосуточно работаем ради похищенных, пропавших без вести и их семей. Вместе мы всё преодолеем и победим".

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