США ведут переговоры с Израилем и Египтом, пытаясь организовать эвакуацию из Газы американских и других иностранных граждан
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США ведут переговоры с Израилем и Египтом, пытаясь создать безопасный коридор для эвакуации американцев и других иностранных граждан из сектора Газы, пишет в издании Axios израильский журналист Барак Равид со ссылкой на официальные лица в США.
По данным властей США и Израиля, в секторе Газы находятся более 500 американцев и сотни других иностранных граждан, среди них сотрудники ООН, члены неправительственных организаций и журналисты, отмечается в публикации.
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Реализация этого плана, который, по всей видимости, в общих чертах согласован, затруднена, так как для эвакуации потребуется хотя бы временное прекращение огня.
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Перед вылетом в Израиль госсекретарь США Тони Блинкен подтвердил, что подобные переговоры ведутся, причем постоянно.
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