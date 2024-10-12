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Израиль

В результате обстрела из Ливана восточнее Акко легко ранены два человека

время публикации: 12 октября 2024 г., 16:08 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 16:50
В результате обстрела из Ливана восточнее Акко легко ранены два человека
Yonatan Sindel/Flash90

В результате последнего обстрела израильской территории из Ливана на трассе 85, восточнее Акко, два человека получили легкие ранения осколками ракеты. Раненые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Напомним, после сигналов тревоги, прозвучавших в Верхней Галилее и Хайфском заливе, было зафиксировано не менее 35 ракет, выпущенных из Ливана. Часть из них была сбита, часть – упала на израильской территории.

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