В результате обстрела из Ливана восточнее Акко легко ранены два человека

В результате последнего обстрела израильской территории из Ливана на трассе 85, восточнее Акко, два человека получили легкие ранения осколками ракеты. Раненые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Напомним, после сигналов тревоги, прозвучавших в Верхней Галилее и Хайфском заливе, было зафиксировано не менее 35 ракет, выпущенных из Ливана. Часть из них была сбита, часть – упала на израильской территории.