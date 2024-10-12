Во время акции протеста с требованием освободить заложников задержаны пятеро демонстрантов

Полиция заявила, что во время акции протеста с требованием освободить заложников, похищенных ХАМАСом, были задержаны пятеро демонстрантов, заблокировавших шоссе Аялон в Тель-Авиве.

Полиция утверждает, что задержанные нарушали общественный порядок, жгли покрышки и писали краской на проезжей части.

Среди тех, кто принимал участие в протесте, была Эйнав Ценгаукер, мать похищенного террористами ХАМАСа Матана Ценгаукера и одна из наиболее активных участниц антиправительственных демонстраций.