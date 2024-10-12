x
12 октября 2024
|
последняя новость: 21:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2024
|
12 октября 2024
|
последняя новость: 21:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Во время акции протеста с требованием освободить заложников задержаны пятеро демонстрантов

время публикации: 12 октября 2024 г., 20:39 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 20:39
Во время акции протеста с требованием освободить заложников задержаны пятеро демонстрантов
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция заявила, что во время акции протеста с требованием освободить заложников, похищенных ХАМАСом, были задержаны пятеро демонстрантов, заблокировавших шоссе Аялон в Тель-Авиве.

Полиция утверждает, что задержанные нарушали общественный порядок, жгли покрышки и писали краской на проезжей части.

Среди тех, кто принимал участие в протесте, была Эйнав Ценгаукер, мать похищенного террористами ХАМАСа Матана Ценгаукера и одна из наиболее активных участниц антиправительственных демонстраций.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook