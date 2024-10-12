ЦАХАЛ сбил вражеский беспилотник над Красным морем

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад была обнаружена подозрительная воздушная цель, следовавшая в Израиль со стороны Красного моря, она была уничтожена. Воздушная цель не пересекла границу Израиля.

"Аль-Джазира" сообщает, что проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила, что атаковала две цели в Эйлате, применив ударные БПЛА.