Йом Кипур глазами парамедиков: бригады МАДА оказали помощь более чем 2800 израильтянам
Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что за последние 25 часов, которые продолжался Йом Кипур, парамедики МАДА оказали помощь 2842 израильтянам в разных частях страны.
1969 человек были доставлены в больницы. 286 человек потеряли сознание из-за обезвоживания и поста, которого в Йом Кипур придерживаются соблюдающие традиции евреи.
Три человека получили легкие ранения в результате ракетного обстрела Галилеи, 12 получили травмы по пути в убежище.
Парамедики оказали помощь 261 любителю катания на велосипедах, скутерах и роликовых коньках, получившим травмы. Шестеро получили травмы средней тяжести, 255 – легкие.
40 человек получили ранения и травмы в результате инцидентов с применением насилия. Один человек (Иерусалим) скончался в больнице; один находится в тяжелом состоянии, четверо в среднем, остальные в легком.
В дорожно-транспортных происшествиях по всей стране пострадали 42 человека, 11 из них получили травмы средней тяжести.
За время поста Йом Кипур в больницы были доставлены 146 рожениц.