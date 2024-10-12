В ночь на субботу на севере Израиля неоднократно звучал сигнал тревоги

В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы и Ливане, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории. Минувшая ночь стала одним из исключений из этого "правила".

В 01:10 воздушная тревога была слышна в населенных пунктах, расположенных на границе с Ливаном: в Араб аль-Арамше и Идмите.

В 01:35 тревога прозвучала В Верхней Галилее, в поселке Гадот.

В 02:35 сирена была слышна на севере Израиля, в Зарите и Шомере.

В 02:42 – в Араб аль-Арамше.

В 03:39 воздушная тревога прозвучала недалеко от границы с Ливаном, в населенных пунктах Хила, Миилия, Горен, Горнот а-Галиль, Эйлон.