Полиция расследует обстоятельства смерти жителя лагеря беженцев Шуафат
время публикации: 12 октября 2024 г., 14:32 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 14:32
Полиция расследует обстоятельства смерти 40-летнего жителя лагеря беженцев Шуафат на севере Иерусалима.
Мужчина с огнестрельным ранением был доставлен на КПП Шуафат в критическом состоянии. Несмотря на попытки парамедиков реанимировать его и срочную госпитализацию, жизнь раненому спасти не удалось.
По предварительным данным, речь идет о происшествии на криминальной почве.