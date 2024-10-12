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Израиль

Полиция расследует обстоятельства смерти жителя лагеря беженцев Шуафат

время публикации: 12 октября 2024 г., 14:32 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 14:32
Полиция расследует обстоятельства смерти жителя лагеря беженцев Шуафат
Пресс-служба МАДА

Полиция расследует обстоятельства смерти 40-летнего жителя лагеря беженцев Шуафат на севере Иерусалима.

Мужчина с огнестрельным ранением был доставлен на КПП Шуафат в критическом состоянии. Несмотря на попытки парамедиков реанимировать его и срочную госпитализацию, жизнь раненому спасти не удалось.

По предварительным данным, речь идет о происшествии на криминальной почве.

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