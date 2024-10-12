Пресс-служба ЦАХАЛа: за минувшие сутки уничтожены не менее 50 террористов "Хизбаллы"
время публикации: 12 октября 2024 г., 19:13 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 19:25
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что за минувшие сутки уничтожены не менее 50 террористов "Хизбаллы".
Не менее 200 объектов террористической организации на территории Ливана были атакованы ВВС и артиллерией ЦАХАЛа.
Были обнаружены подземные туннели, десятки объектов инфраструктуры, склады оружия, ракетные установки, боевая техника, боеприпасы.
ВВС ЦАХАЛа наносили удары на юге и в центральной части Ливана, также была атакована подземная террористическая инфраструктура на границе Сирии и Ливана.