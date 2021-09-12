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NEWSru.co.il :: В Израиле12 сентября 2021 г., 16:05

В Холоне обрушился дом, из которого накануне были эвакуированы жильцы

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В Холоне обрушился дом, из которого накануне были эвакуированы жильцы В Холоне обрушился дом, из которого накануне были эвакуированы жильцы

На улице Серлин в Холоне обрушился четырехэтажный жилой дом на 16 квартир. Днем ранее по распоряжению мэрии все жильцы дома были эвакуированы после того, как в здании были обнаружены трещины.

Ранее СМИ сообщили, что в течение нескольких дней жители аварийного строения слышали подозрительные звуки и треск, в некоторых квартирах перестали закрываться двери.

Одновременно с жильцами дома были эвакуированы жильцы соседнего строения.

Утром в воскресенье, 12 сентября, инженерный отдел и полиция разрешили жильцам некоторых квартир и забрать наиболее важные вещи, например, документы и принимаемые медикаменты.

Мэрия Холона заявила, что, в любом случае, намеревалась разрушить аварийное строение.

Специалисты мэрии проверяют состояние соседних домов.

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Одному из жилых домов Холона грозит обрушение; проведена эвакуация всех жильцов
 

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