В Холоне обрушился дом, из которого накануне были эвакуированы жильцы

На улице Серлин в Холоне обрушился четырехэтажный жилой дом на 16 квартир. Днем ранее по распоряжению мэрии все жильцы дома были эвакуированы после того, как в здании были обнаружены трещины.

Ранее СМИ сообщили, что в течение нескольких дней жители аварийного строения слышали подозрительные звуки и треск, в некоторых квартирах перестали закрываться двери.

Одновременно с жильцами дома были эвакуированы жильцы соседнего строения.

Утром в воскресенье, 12 сентября, инженерный отдел и полиция разрешили жильцам некоторых квартир и забрать наиболее важные вещи, например, документы и принимаемые медикаменты.

Мэрия Холона заявила, что, в любом случае, намеревалась разрушить аварийное строение.

Специалисты мэрии проверяют состояние соседних домов.