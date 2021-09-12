Яир Лапид представил план восстановления Газы "экономика в обмен на безопасность"

Министр иностранных дел Яир Лапид, выступая на форуме по борьбе с террором, проходящем в институте имени Рейхмана в Герцлии, представил план урегулирования с сектором Газы.

Программа "Экономика в обмен на безопасность" рассчитана на несколько лет, разбита на два этапа, и подразумевает активное участие в восстановлении экономики и наведении порядка в палестинском анклаве администрации ПНА и Египта.

Лапид заявил, что программа была поддержана многими европейскими лидерами, включая Россию, а также лидерами стран Персидского залива. Также ожидается, что международное сообщество не допустит укрепления ХАМАСа в секторе Газы.

По словам главы МИДа Израиля, нынешняя программа является более реалистичной версией плана "восстановление в обмен на демилитаризацию".

На первом этапе речь идет о гуманитарном восстановлении Газы при ослаблении влияния ХАМАСа. На втором - Палестинская администрация возьмет на себя управление сектором, его гражданскими институтами и экономикой.

Еще на первом этапе предполагается восстановить в Газе систему электроснабжения, подключить анклав к газопроводу, начать строительство опреснительных установок, строительство жилья и восстановления транспортной инфраструктуры, а также дорог, связывающих Газу с Западным берегом. Ожидается, что взамен ХАМАС прекратит любую вооруженную активность против Израиля.

Израиль надеется, что на этом этапе международное сообщество окажет содействие в борьбе с контрабандой вооружений в сектор Газы, а также с незаконным поступлением денежных средств террористам. Лапид отметил, что без создания надежных механизмов надзора ни одна из стран мира не согласится инвестировать средства в восстановление Газы.

Лапид отметил, что любое нарушение со стороны ХАМАСа приведет к остановке процесса восстановления. Лапид процитировал Нафтали Беннета, который ранее заявил, что Израиль готов в обмен на мир дать Газе больше, чем раньше. Но в случае нарушения договоренностей ХАМАСом, ответ Израиля будет намного серьезнее и тяжелее.

Лапид также заявил, что любое нарушение со стороны ХАМАСа покажет, что истинной целью лидеров террористической группировки является уничтожение Израиля, а не благополучие палестинского народа.

На втором этапе в районе КПП "Эрез" будет создана крупная промышленная зона. За работу КПП будут отвечать Египет и ПА.

Инвестиционными проектами будет управлять комитет доноров, в который войдут ЕС, США, Всемирный валютный фонд и Всемирный банк. К ним присоединятся страны Персидского залива во главе с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Лапид отметил, что в рамках этого плана не идет обсуждение урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа "два государства - для двух народов". Но от себя он добавил, что считает необходимым укрепление Палестинской администрации, с которой необходимо вести переговоры о дальнейшем разделении.

Лапид также отметил, что представленный им план - несовершенен, но также заметил, что "идеальных решений вообще не существует".