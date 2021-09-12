"Цева Адом": над Сдеротом сбита ракета, запущенная из сектора Газы

Около 20:40 сирена, предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Сдероте.

Сигналы тревоги также прозвучали в кибуцах на границе с сектором Газы.

Жители Сдерота сообщают, что как минимум одна ракета, запущенная из сектора Газы, была сбита системой "Железный купол".

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зарегистрирован запуск одной ракеты из Газы. Она была перехвачена силами ПВО ЦАХАЛа.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали первую медицинскую помощь четырем жителям Негева. Мужчина и ребенок получили легкие травмы по дороге в бомбоубежище, еще двум людям потребовалась помощь для выхода из шокового состояния.

Израильская территория подвергается ракетным обстрелам из сектора третий вечер подряд.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)

2021-й год.

Сентябрь. 3 ракеты. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Август. 1 ракета. 1 ракета сбита системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Июнь-июль. Обстрелов нет.

Май. Около 3700 ракет. Сотни ракет были сбиты "Железным куполом" (точная информация не публиковалась). В результате разрывов ракет погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

Февраль. Обстрелов нет.

Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.