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    В Израиле

    Партия НДИ представила свой предвыборный список

    время публикации: | последнее обновление:
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    Авигдор Либерман
    Photo by Yonatan Sindel/Flash90

    Вечером 12 сентября партия "Наш дом Израиль" представила свой предвыборный список. Выступая на мероприятии партии, ее глава подробно перечислил все, что НДИ сделала за время последней каденции.

    Либерман вновь обозначил четыре цели, которые будет преследовать НДИ в следующей каденции. По словам главы минфина, это стабильность власти, личная безопасность, расцвет экономики, сокращение неравенства в обществе.

    По словам Либермана, для повышения уровня стабильности власти необходимо принять закон, согласно которому в первые два года нового правительства нельзя его отправить в отставку менее чем 90 голосами.

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    Либерман заявил о необходимости увеличить присутствие полицейских на местах. "Для этого необходимы миллиарды шекелей", – добавил глава НДИ.

    Он представил длинный перечень реформ в социально-экономической сфере.

    "Наша главная задача не позволить Нетаниягу и его фундаменталистскому блоку набрать 61 мандат". Либерман напомнил публикацию, согласно которой Нетаниягу пообещал ультраортодоксальным партиям освобождение от обязанности изучать общеобразовательные дисциплины при приравнивании финансирования религиозных и светских учебных заведений. "Каждый, кто голосует за Нетаниягу, голосует за пакет тьмы", – заявил глава НДИ.

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    "Мы потребуем создания либеральной сионистской коалиции", – заявил Либерман и добавил, что НДИ не позволит создать коалицию с ультраортодоксальными партиями, в том числе ротационную коалицию. Либерман не упомянул какие министерские посты и должности он потребует для НДИ после выборов.

    Предвыборный список НДИ выглядит так.

    1. Авигдор Либерман
    2. Одед Форер
    3. Евгений Сова
    4. Шарон Нир
    5. Юлия Малиновская
    6. Хамад Амар
    7. Алекс Кушнир
    8. Батья Каана-Дрор
    9. Йоси Шейн
    10. Лимор Маген Телем
    11. Элина Бардач-Ялова
    12. Шарон Рофе-Офир
    13. Став Буянго
    14. Авив Коэн
    15. Дуди Сендлер
    16. Михаль Орон-Азани
    17. Мария Якубова
    18. Гади Шмуэли
    19. Стивен Рубин
    20. Илан Баркан

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