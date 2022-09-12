Партии готовятся к подаче списков и ведут переговоры

На этой неделе завершается подача предвыборных списков. Далеко не все партии завершили переговоры. Интрига сохраняется как на левом, так и на правом фланге. 15 сентября – последний день подачи списков в ЦИК.

Лидеры блока "Ционут Датит" Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир приняли решение подать предвыборный список 14 сентября. Как правило, партии ждут последнего дня, однако Смотрич и Бен-Гвир приняли решение подать список заранее.

Партия "Наш дом Израиль" представит свой список 12 сентября. На следующий день свой список представит партия "Еш Атид".

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В "Ликуде" продолжается обсуждение кандидатур, которые могут быть введены в список на места, забронированные за главой партии. 12 сентября была опубликована информация, согласно которой источники в "Ликуде" рекомендуют Нетаниягу отдать одно из мест главе списка "Байт Иегуди" Йоси Брудни. В настоящий момент Брудни намерен баллотироваться вместе с Айелет Шакед, и если он получит место в списке "Ликуда", это почти окончательно лишает Шакед шансов пройти в Кнессет.

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На левом фланге продолжаются попытки убедить главу партии "Авода" Мерав Михаэли согласиться на создание общего списка с МЕРЕЦ. Лидер этой партии Заава Гальон заявила в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что она готова на второе место в общем списке, несмотря на то, что по результатам последних опросов МЕРЕЦ опережает "Аводу" по числу мандатов. Однако Михаэли категорически отказывается даже обсуждать предложения по созданию совместного списка с МЕРЕЦ.

В партии "Яадут а-Тора" продолжаются переговоры между "Дегель а-Тора" и "Агудат Исраэль". Посредником на этих переговорах является партия ШАС. Депутат Кнессета Моше Арбель заявил в интервью "Кан РЭКА", что переговоры не прекращаются ни на секунду. "Есть основания для оптимизма, есть основания полагать, что до четверга переговоры завершатся успехом", – сказал Арбель.

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Арабские партии также продолжают переговоры. ХАДАШ и БАЛАД ранее подписали соглашение, однако партия ТААЛ во главе с Ахмадом Тиби не стала его частью. Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что Тиби готовится к самостоятельному участию в выборах.