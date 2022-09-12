В центре Тель-Авива автомобиль сбил на тротуаре четырех человек

На площади Кикар а-Мадина, в центре Тель-Авива, легковой автомобиль выехал на тротуар, где сбил нескольких человек.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что на месте происшествия имеются четверо пострадавших. В больницу "Ихилов" доставлены четверо пострадавших: 20-летняя девушка в критическом состоянии, 22-летний мужчина в тяжелом состоянии, две пятидесятилетние женщины в состоянии средней тяжести.

Позднее из больницы сообщили, что пациентку, доставленную в критическом состоянии, спасти не удалось.

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Пресс-служба полиции сообщила, что за рулем автомобиля находилась 60-летняя женщина. Она получила легкие травмы. В полиции называют случившиеся "дорожной аварией".

По данным предварительного расследования, водитель по невыясненным причинам, потеряла контроль над транспортным средством, выехала на тротуар, сбила четырех пешеходов и врезалась в витрину ювелирного магазина.