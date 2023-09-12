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    В Израиле

    Завершилось заседание БАГАЦа по иску против ограничения принципа крайней неприемлемости. Решение - не раньше октября

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    Завершилось заседание БАГАЦа по иску против ограничения принципа крайней неприемлемости
    Yonatan Sindel/Flash90

    Поздно вечером во вторник, 12 сентября, после 13,5 часов прений завершилось заседание Высшего суда справедливости, на котором рассматривались иски против поправки к Основному закону о судебной власти, ограничивающей возможность применения принципа крайней неприемлемости.

    Истцам и ответчикам предоставлен 21 день, чтобы представить в письменном виде аргументы, которые они не успели озвучить в ходе заседания.

    Депутат Тали Готлиб ("Ликуд"), адвокат по образованию и по предыдущему роду деятельности, несколько раз начинала выкрикивать различные заявления, добившись в итоге, чтобы ее выдворили из зала суда.

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    Уже в ходе заседания партия "Ликуд" опубликовала сообщение, в котором назвала отмену судом основного закона "красной чертой, которую нельзя пересекать". Оппозиция отреагировала на сообщение, обвинив партию власти в угрозах суду.

    Также острую реакцию оппозиции вызвали слова адвоката Илана Бомбаха, представлявшего правительство, и заявившего, что люди, подписавшие Декларацию Независимости, не были избраны и не представляли все население. Позднее Бомбах разъяснил, что имел в виду, что Декларация Независимости не является юридическим документом.

    Судья Ицхак Амит заявил Бомбаху ближе к концу заседания, что из слов представителей правительства у него сложилось следующее впечатление: "Мы знаем, что это плохой закон, и теперь предлагаем вам лазейки и трюки, которые позволят его обойти".

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    В то же время судьи отметили, что принятый закон может быть не самым умным и правильным, но суд не рассматривает законы на основании этих параметров.

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