Разные волны алии: как отличаются их политические предпочтения. Итоги опроса NEWSru.co.il

В начале этого месяца редакция NEWSru.co.il провела опрос "Репатрианты из стран бывшего СССР: кто они?" с целью сопоставления мотивов репатриации представителей разных "волн" алии, составления их "портретов", сравнения уровней доходов и образования, отношения к еврейским традициям, устроенности в Израиле, политических предпочтений, отношения к событиям в мире.

В опросе, который проводится 1-4 сентября, приняли участие 6397 респондентов (5838 из них ответили на все 38 вопросов).

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ИТОГИ ОПРОСА

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Сегодня мы расскажем о том, как отличаются политические предпочтения представителей разных волн алии.

Вопрос: "За какую партию или блок вы бы проголосовали, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня?"

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Голоса распределились следующим образом:

НДИ – 25%

"Еш Атид" – 19%

"Ликуд" – 16%

"Махане Мамлахти" – 11%

За "партию протеста", если будет создана – 4%

За "новую русскую партию", если будет создана – 3%

"Оцма Иегудит" – 3%

МЕРЕЦ – 1%

"Ционут Датит" – 1%

Прочие – менее 1%

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Молодые (до 30 лет) чаще поддерживают "Еш Атид" (22%) и заметно реже поддерживают "Ликуд" (8%) и НДИ (12%). При этом среди пожилых значительно выше поддержка НДИ и "Ликуда".

ВОЛНЫ АЛИИ И ИХ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

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Алия из СССР в 1960-1980-х годах

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"Ликуд" – 37%

НДИ – 22%

"Махане Мамлахти" – 10%

"Еш Атид" – 6%

"Оцма Иегудит" – 6%

"Ционут Датит" – 5%

За "партию протеста", если будет создана – 4%

Прочие – менее 1%

12% в этой категории затрудняются с выбором.

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Алия в 1990-1991 годах, до развала СССР, как только появилась возможность

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НДИ – 25%

"Ликуд" – 25%

"Еш Атид" – 14%

"Махане Мамлахти" – 11%

"Оцма Иегудит" – 3%

За "партию протеста", если будет создана – 3%

За "новую русскую партию", если будет создана – 1%

Прочие – менее 1%

7% в этой категории затрудняются с выбором.

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Алия после августовского путча 1991 года и развала СССР

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НДИ – 27%

"Еш Атид" – 19%

"Ликуд" – 15%

"Махане Мамлахти" – 13%

За "партию протеста", если будет создана – 4%

"Оцма Иегудит" – 3%

За "новую русскую партию", если будет создана – 3%

Прочие – менее 1%

11% в этой категории затрудняются с выбором.

Алия после трагических событий в Москве в октябре 1993 года

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НДИ – 22%

"Еш Атид" – 18%

"Махане Мамлахти" – 15%

"Ликуд" – 15%

За "партию протеста", если будет создана – 5%

"Оцма Иегудит" – 2%

"Ционут Датит" – 1%

ШАС – 1%

МЕРЕЦ – 1%

Прочие – менее 1%

11% в этой категории затрудняются с выбором.

Алия после того, как Ельцин с трудом победил на выборах президента РФ (июнь-июль 1996)

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НДИ – 34%

"Еш Атид" – 20%

"Махане Мамлахти" – 10%

"Ликуд" – 9%

За "новую русскую партию", если будет создана – 3%

За "партию протеста", если будет создана – 2%

МЕРЕЦ – 2%

"Оцма Иегудит" – 2%

"Ционут Датит" – 1%

Прочие – менее 1%

13% в этой категории затрудняются с выбором.

Алия после того, как Путин стал президентом РФ (весна 2000)

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"Еш Атид" – 28%

НДИ – 23%

"Махане Мамлахти" – 13%

"Ликуд" – 8%

За "партию протеста", если будет создана – 7%

"Оцма Иегудит" – 3%

МЕРЕЦ – 2%

За "новую русскую партию", если будет создана – 2%

"Ционут Датит" – 1%

Прочие – менее 1%

9% в этой категории затрудняются с выбором.

Алия после того, как РФ аннексировала Крым (20-23.02. 2014)

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"Еш Атид" – 31%

НДИ – 15%

"Махане Мамлахти" – 12%

За "партию протеста", если будет создана – 8%

"Ликуд" – 5%

За "новую русскую партию", если будет создана – 4%

"Оцма Иегудит" – 2%

МЕРЕЦ – 2%

"Авода" – 2%

Прочие – менее 1%

15% в этой категории затрудняются с выбором.

Алия после вторжения армии РФ в Украину (24.02.2022)

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НДИ – 20%

"Еш Атид" – 20%

"Махане Мамлахти" – 8%

За "новую русскую партию", если будет создана – 8%

За "партию протеста", если будет создана – 6%

"Ликуд" – 5%

МЕРЕЦ – 2%

"Авода" – 1%

Прочие – менее 1%

27% в этой категории затрудняются с выбором.

Основные выводы

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Чем позже респондент прибыл в Израиль, тем с большей вероятностью он голосует за "Еш Атид" и с меньшей вероятностью голосует за "Ликуд".

Как и ожидалось, респонденты, прибывшие в Израиль недавно, чаще, чем прочие, затрудняются с определением своих политических предпочтений. Примечательно, что среди репатриантов последней волны алии самый значительный процент тех, кто готов голосовать за "новую русскую партию".