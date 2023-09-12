adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
24 - 32°
Тель-Авив:
27 - 32°
Эйлат:
28 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.845 ₪ 4.123 ₪
Иерусалим:
24 - 32°
Тель-Авив:
27 - 32°
Эйлат:
28 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Разные волны алии: как отличаются их политические предпочтения. Итоги опроса NEWSru.co.il

    Эксклюзив NEWSru Israel
    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Разные волны алии: как отличаются их политические предпочтения. Итоги опроса NEWSru.co.il
    Flash90

    В начале этого месяца редакция NEWSru.co.il провела опрос "Репатрианты из стран бывшего СССР: кто они?" с целью сопоставления мотивов репатриации представителей разных "волн" алии, составления их "портретов", сравнения уровней доходов и образования, отношения к еврейским традициям, устроенности в Израиле, политических предпочтений, отношения к событиям в мире.

    В опросе, который проводится 1-4 сентября, приняли участие 6397 респондентов (5838 из них ответили на все 38 вопросов).

    adv_12 incontent_1

    ИТОГИ ОПРОСА

    adv_13 m_ar_1

    Сегодня мы расскажем о том, как отличаются политические предпочтения представителей разных волн алии.

    Вопрос: "За какую партию или блок вы бы проголосовали, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня?"

    adv_14 incontent_2

    Голоса распределились следующим образом:
    НДИ – 25%
    "Еш Атид" – 19%
    "Ликуд" – 16%
    "Махане Мамлахти" – 11%
    За "партию протеста", если будет создана – 4%
    За "новую русскую партию", если будет создана – 3%
    "Оцма Иегудит" – 3%
    МЕРЕЦ – 1%
    "Ционут Датит" – 1%
    Прочие – менее 1%

    adv_15 m_ar_2

    Молодые (до 30 лет) чаще поддерживают "Еш Атид" (22%) и заметно реже поддерживают "Ликуд" (8%) и НДИ (12%). При этом среди пожилых значительно выше поддержка НДИ и "Ликуда".

    ВОЛНЫ АЛИИ И ИХ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

    adv_16 incontent_3

    Алия из СССР в 1960-1980-х годах

    adv_17 m_ar_3

    "Ликуд" – 37%
    НДИ – 22%
    "Махане Мамлахти" – 10%
    "Еш Атид" – 6%
    "Оцма Иегудит" – 6%
    "Ционут Датит" – 5%
    За "партию протеста", если будет создана – 4%
    Прочие – менее 1%

    12% в этой категории затрудняются с выбором.

    adv_18 incontent_4

    Алия в 1990-1991 годах, до развала СССР, как только появилась возможность

    adv_19 m_ar_4

    НДИ – 25%
    "Ликуд" – 25%
    "Еш Атид" – 14%
    "Махане Мамлахти" – 11%
    "Оцма Иегудит" – 3%
    За "партию протеста", если будет создана – 3%
    За "новую русскую партию", если будет создана – 1%
    Прочие – менее 1%

    7% в этой категории затрудняются с выбором.

    adv_20 incontent_5

    Алия после августовского путча 1991 года и развала СССР

    adv_21 m_ar_5

    НДИ – 27%
    "Еш Атид" – 19%
    "Ликуд" – 15%
    "Махане Мамлахти" – 13%
    За "партию протеста", если будет создана – 4%
    "Оцма Иегудит" – 3%
    За "новую русскую партию", если будет создана – 3%
    Прочие – менее 1%

    11% в этой категории затрудняются с выбором.

    Алия после трагических событий в Москве в октябре 1993 года

    adv_22 m_ar_6

    НДИ – 22%
    "Еш Атид" – 18%
    "Махане Мамлахти" – 15%
    "Ликуд" – 15%
    За "партию протеста", если будет создана – 5%
    "Оцма Иегудит" – 2%
    "Ционут Датит" – 1%
    ШАС – 1%
    МЕРЕЦ – 1%
    Прочие – менее 1%

    11% в этой категории затрудняются с выбором.

    Алия после того, как Ельцин с трудом победил на выборах президента РФ (июнь-июль 1996)

    adv_23 m_ar_7

    НДИ – 34%
    "Еш Атид" – 20%
    "Махане Мамлахти" – 10%
    "Ликуд" – 9%
    За "новую русскую партию", если будет создана – 3%
    За "партию протеста", если будет создана – 2%
    МЕРЕЦ – 2%
    "Оцма Иегудит" – 2%
    "Ционут Датит" – 1%
    Прочие – менее 1%

    13% в этой категории затрудняются с выбором.

    Алия после того, как Путин стал президентом РФ (весна 2000)

    adv_24 m_ar_8

    "Еш Атид" – 28%
    НДИ – 23%
    "Махане Мамлахти" – 13%
    "Ликуд" – 8%
    За "партию протеста", если будет создана – 7%
    "Оцма Иегудит" – 3%
    МЕРЕЦ – 2%
    За "новую русскую партию", если будет создана – 2%
    "Ционут Датит" – 1%
    Прочие – менее 1%

    9% в этой категории затрудняются с выбором.

    Алия после того, как РФ аннексировала Крым (20-23.02. 2014)

    adv_25 m_ar_9

    "Еш Атид" – 31%
    НДИ – 15%
    "Махане Мамлахти" – 12%
    За "партию протеста", если будет создана – 8%
    "Ликуд" – 5%
    За "новую русскую партию", если будет создана – 4%
    "Оцма Иегудит" – 2%
    МЕРЕЦ – 2%
    "Авода" – 2%
    Прочие – менее 1%

    15% в этой категории затрудняются с выбором.

    Алия после вторжения армии РФ в Украину (24.02.2022)

    adv_26 m_ar_10

    НДИ – 20%
    "Еш Атид" – 20%
    "Махане Мамлахти" – 8%
    За "новую русскую партию", если будет создана – 8%
    За "партию протеста", если будет создана – 6%
    "Ликуд" – 5%
    МЕРЕЦ – 2%
    "Авода" – 1%
    Прочие – менее 1%

    27% в этой категории затрудняются с выбором.

    Основные выводы

    adv_27 m_ar_11

    Чем позже респондент прибыл в Израиль, тем с большей вероятностью он голосует за "Еш Атид" и с меньшей вероятностью голосует за "Ликуд".

    Как и ожидалось, респонденты, прибывшие в Израиль недавно, чаще, чем прочие, затрудняются с определением своих политических предпочтений. Примечательно, что среди репатриантов последней волны алии самый значительный процент тех, кто готов голосовать за "новую русскую партию".

    adv_28 rimma_dw_d
    adv_29 rimma_dw_m
    adv_30 article_video
    Ссылки по теме
    adv_31 ar_middle_wwh
    adv_32 ar_middle_yandex
    adv_33 ar_middle_mobile_yandex
    adv_34 ar_right_wwh
    adv_35 ar_right_1
    adv_36 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    11:18 Путин заявил, что Чубайс в Израиле "перешел на нелегальное положение"
    11:12 Антитеррористические операции в Иудее и Самарии: задержаны 16 подозреваемых
    09:31 Израиль подписал с Азербайджаном и Узбекистаном сделки "Зерно в обмен на технологии"
    09:00 БАГАЦ впервые собрался в полном составе для рассмотрения исков против ограничения принципа неприемлемости
    08:58 Разные волны алии: как отличаются их политические предпочтения. Итоги опроса NEWSru.co.il
    07:21 "Это не протесты, это атака на демократию". Интервью с министром Амихаем Шикли
    07:16 ДТП на 6-й трассе, погиб водитель грузовика
    06:46 Минздрав Израиля: за три года число курящих подростков в стране увеличилось на 4%
    adv_37 ar_right_2
    adv_38 ar_right_3
    adv_39 ar_right_4
    adv_40 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom