Разные волны алии: как отличаются их политические предпочтения. Итоги опроса NEWSru.co.il
В начале этого месяца редакция NEWSru.co.il провела опрос "Репатрианты из стран бывшего СССР: кто они?" с целью сопоставления мотивов репатриации представителей разных "волн" алии, составления их "портретов", сравнения уровней доходов и образования, отношения к еврейским традициям, устроенности в Израиле, политических предпочтений, отношения к событиям в мире.
В опросе, который проводится 1-4 сентября, приняли участие 6397 респондентов (5838 из них ответили на все 38 вопросов).
ИТОГИ ОПРОСА
Сегодня мы расскажем о том, как отличаются политические предпочтения представителей разных волн алии.
Вопрос: "За какую партию или блок вы бы проголосовали, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня?"
Голоса распределились следующим образом:
НДИ – 25%
"Еш Атид" – 19%
"Ликуд" – 16%
"Махане Мамлахти" – 11%
За "партию протеста", если будет создана – 4%
За "новую русскую партию", если будет создана – 3%
"Оцма Иегудит" – 3%
МЕРЕЦ – 1%
"Ционут Датит" – 1%
Прочие – менее 1%
Молодые (до 30 лет) чаще поддерживают "Еш Атид" (22%) и заметно реже поддерживают "Ликуд" (8%) и НДИ (12%). При этом среди пожилых значительно выше поддержка НДИ и "Ликуда".
ВОЛНЫ АЛИИ И ИХ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Алия из СССР в 1960-1980-х годах
"Ликуд" – 37%
НДИ – 22%
"Махане Мамлахти" – 10%
"Еш Атид" – 6%
"Оцма Иегудит" – 6%
"Ционут Датит" – 5%
За "партию протеста", если будет создана – 4%
Прочие – менее 1%
12% в этой категории затрудняются с выбором.
Алия в 1990-1991 годах, до развала СССР, как только появилась возможность
НДИ – 25%
"Ликуд" – 25%
"Еш Атид" – 14%
"Махане Мамлахти" – 11%
"Оцма Иегудит" – 3%
За "партию протеста", если будет создана – 3%
За "новую русскую партию", если будет создана – 1%
Прочие – менее 1%
7% в этой категории затрудняются с выбором.
Алия после августовского путча 1991 года и развала СССР
НДИ – 27%
"Еш Атид" – 19%
"Ликуд" – 15%
"Махане Мамлахти" – 13%
За "партию протеста", если будет создана – 4%
"Оцма Иегудит" – 3%
За "новую русскую партию", если будет создана – 3%
Прочие – менее 1%
11% в этой категории затрудняются с выбором.
Алия после трагических событий в Москве в октябре 1993 года
НДИ – 22%
"Еш Атид" – 18%
"Махане Мамлахти" – 15%
"Ликуд" – 15%
За "партию протеста", если будет создана – 5%
"Оцма Иегудит" – 2%
"Ционут Датит" – 1%
ШАС – 1%
МЕРЕЦ – 1%
Прочие – менее 1%
11% в этой категории затрудняются с выбором.
Алия после того, как Ельцин с трудом победил на выборах президента РФ (июнь-июль 1996)
НДИ – 34%
"Еш Атид" – 20%
"Махане Мамлахти" – 10%
"Ликуд" – 9%
За "новую русскую партию", если будет создана – 3%
За "партию протеста", если будет создана – 2%
МЕРЕЦ – 2%
"Оцма Иегудит" – 2%
"Ционут Датит" – 1%
Прочие – менее 1%
13% в этой категории затрудняются с выбором.
Алия после того, как Путин стал президентом РФ (весна 2000)
"Еш Атид" – 28%
НДИ – 23%
"Махане Мамлахти" – 13%
"Ликуд" – 8%
За "партию протеста", если будет создана – 7%
"Оцма Иегудит" – 3%
МЕРЕЦ – 2%
За "новую русскую партию", если будет создана – 2%
"Ционут Датит" – 1%
Прочие – менее 1%
9% в этой категории затрудняются с выбором.
Алия после того, как РФ аннексировала Крым (20-23.02. 2014)
"Еш Атид" – 31%
НДИ – 15%
"Махане Мамлахти" – 12%
За "партию протеста", если будет создана – 8%
"Ликуд" – 5%
За "новую русскую партию", если будет создана – 4%
"Оцма Иегудит" – 2%
МЕРЕЦ – 2%
"Авода" – 2%
Прочие – менее 1%
15% в этой категории затрудняются с выбором.
Алия после вторжения армии РФ в Украину (24.02.2022)
НДИ – 20%
"Еш Атид" – 20%
"Махане Мамлахти" – 8%
За "новую русскую партию", если будет создана – 8%
За "партию протеста", если будет создана – 6%
"Ликуд" – 5%
МЕРЕЦ – 2%
"Авода" – 1%
Прочие – менее 1%
27% в этой категории затрудняются с выбором.
Основные выводы
Чем позже респондент прибыл в Израиль, тем с большей вероятностью он голосует за "Еш Атид" и с меньшей вероятностью голосует за "Ликуд".
Как и ожидалось, респонденты, прибывшие в Израиль недавно, чаще, чем прочие, затрудняются с определением своих политических предпочтений. Примечательно, что среди репатриантов последней волны алии самый значительный процент тех, кто готов голосовать за "новую русскую партию".