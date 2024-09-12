ЦАХАЛ заявил о разгроме бригады ХАМАСа в Рафиахе. Видео

12 сентября 2024 года ЦАХАЛ заявил, что 162-я дивизия разгромила бригаду ХАМАСа в Рафиахе, на юге сектора Газы, в ходе операции, которая длилась около трех месяцев.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что в ходе операции в Рафиахе израильскими военными были ликвидированы более 2000 террористов, уничтожено около 13 километров подземных коммуникаций.

В последние недели бойцы бригады "Нахаль", бригады "Гивати", 401-й бригады, инженерного спецназа "Яалом" и 13-й флотилии ("Шайетет 13") вели бои в районе Таль ас-Султан. В ходе операции были ликвидированы более 250 террористов, в том числе командир батальона "Таль ас-Султан" Махмуд Хамдан и большая часть командного состава батальона.

По оценке военной разведки, разрушены около 80% подземных туннелей, расположенных вблизи от границы Египта и под "Филадельфийским коридором". Работа по ликвидации подземных коммуникаций в районе Рафиаха продолжается.