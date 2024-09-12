Еврейские паломники посетили могилы Элазара и Итамара около Шхема

Палестинские источники сообщают, что в ночь на 12 сентября силы ЦАХАЛа обеспечивали безопасность еврейских паломников, прибывших в деревню Ауарта, к югу от Шхема, где находятся могилы 70 старейшин и сыновей первосвященника Аарона – Элазара и Итамара.

В это время в Шхеме и окрестностях происходили беспорядки. О пострадавших с израильской стороны сведений не поступало.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.