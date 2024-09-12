x
12 сентября 2024
|
последняя новость: 09:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2024
|
12 сентября 2024
|
последняя новость: 09:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Еврейские паломники посетили могилы Элазара и Итамара около Шхема

время публикации: 12 сентября 2024 г., 08:45 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 08:49
Еврейские паломники посетили могилы Элазара и Итамара около Шхема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Палестинские источники сообщают, что в ночь на 12 сентября силы ЦАХАЛа обеспечивали безопасность еврейских паломников, прибывших в деревню Ауарта, к югу от Шхема, где находятся могилы 70 старейшин и сыновей первосвященника Аарона – Элазара и Итамара.

В это время в Шхеме и окрестностях происходили беспорядки. О пострадавших с израильской стороны сведений не поступало.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook