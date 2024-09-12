Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 12 сентября: заявление UNRWA о гибели сотрудников

В ночь на 12 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала от ЦАХАЛа и от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, удары наносились по целям на севере, в центре и юге сектора Газы. Были задействованы ВВС, ВМС и артиллерия.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на востоке Джабалии; есть убитые и раненые в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому семьи Сиам в Джабалии; источники в Газе сообщили о еще одном убитом в восточной части Джабалии, на севере сектора, в результате артобстрела; ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели на юго-западе города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары в Аль-Бурейдже;

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в районе Аль-Амаль в Хан-Юнисе; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на западе Рафаха;

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) вечером 11 сентября сообщило о гибели шестерых своих сотрудников в секторе Газы в результате двух ударов ВВС ЦАХАЛа по школе в Нусейрате.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 12 сентября.

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