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Израиль

Полиция и Земельное управление ликвидировали нудистский лагерь на берегу Кинерета

время публикации: 12 сентября 2024 г., 14:46 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 14:46
Полиция и Земельное управление ликвидировали нудистский лагерь на берегу Кинерета
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и Земельное управление Израиля опубликовали совместное сообщение о ликвидации нелегальных построек на побережье Кинерета и возвращении общественности полосы пляжа протяженностью в несколько сотен метров, которая была захвачена нудистским сообществом.

В течение последних несколько месяцев были получены сообщения от граждан, которые приехали отдыхать на пляж на западном берегу Кинерета и обнаружили, что многие люди ходят по побережью без одежды, что вдоль берега установлены десятки капитальных построек, используемых нудистами для постоянного проживания.

Инспекторы Земельного управления обнаружили, что объездная дорога, предназначенная для велосипедистов и пешеходов, полностью заблокирована заборами. В "нудистском городке" были обнаружены десятки жилых построек, кухни, душевые и туалеты, в водах Кинерета был установлен на причале незаконный деревянный плот. На месте были установлены солнечные системы подачи электроэнергии и водяной насос, который качал воду Кинерета для использования ее в нудистском городке.

После ликвидации нудистского городка было вывезено большое количество мусора и оборудования, ценное имущество забрали инспекторы "Зеленого патруля".

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