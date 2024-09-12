Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 12 сентября, очень жарко и сухо, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 26-33 градусов, в Тель-Авиве – 25-33, в Хайфе – 26-31, в Эйлате – 30-42, в Беэр-Шеве – 24-37, в Мицпе-Рамоне – 25-36, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-32, в Ариэле – 24-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-35, на Голанских высотах – 24-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 50-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В пятницу-воскресенье жара спадет.