Депутатский секстинг: интимная переписка и обнаженное фото депутата попали не по адресу

Обнаженная фотография депутата Кнессета и его переписка сексуального характера были присланы по электронной почте в одну из канцелярий израильского парламента, сообщает в четверг, 12 сентября, сайт новостной службы 12 канала ИТВ, не уточняя, о каком из депутатов идет речь.

Отмечается, что пока неизвестно, каким образом столь конфиденциальные материалы покинули канцелярию самого депутата. Переписка и компрометирующие фото были удалены сотрудниками компьютерного отдела Кнессета со всех компьютеров и серверов.

Депутат Кнессета Ханох Дов Миливецки ("Ликуд") сообщил, что речь идет о сфабрикованной достаточно давно переписке, которую злоумышленники рассылали его знакомым много лет назад. Фотография, по его словам, была сделана при помощи графического редактора, и эти материалы распространяются с целью очернения его репутации.

Депутат Миливецки планирует подать заявление в полицию против злоумышленников, которые распространяют сфабрикованные материалы интимного характера с целью нанести ущерб его достоинству и репутации.