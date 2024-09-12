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Израиль

Депутатский секстинг: интимная переписка и обнаженное фото депутата попали не по адресу

время публикации: 12 сентября 2024 г., 11:32 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 12:01
Депутатский секстинг: интимная переписка и обнаженное фото депутата попали не по адресу
Yonatan Sindel/Flash90

Обнаженная фотография депутата Кнессета и его переписка сексуального характера были присланы по электронной почте в одну из канцелярий израильского парламента, сообщает в четверг, 12 сентября, сайт новостной службы 12 канала ИТВ, не уточняя, о каком из депутатов идет речь.

Отмечается, что пока неизвестно, каким образом столь конфиденциальные материалы покинули канцелярию самого депутата. Переписка и компрометирующие фото были удалены сотрудниками компьютерного отдела Кнессета со всех компьютеров и серверов.

Депутат Кнессета Ханох Дов Миливецки ("Ликуд") сообщил, что речь идет о сфабрикованной достаточно давно переписке, которую злоумышленники рассылали его знакомым много лет назад. Фотография, по его словам, была сделана при помощи графического редактора, и эти материалы распространяются с целью очернения его репутации.

Депутат Миливецки планирует подать заявление в полицию против злоумышленников, которые распространяют сфабрикованные материалы интимного характера с целью нанести ущерб его достоинству и репутации.

Израиль
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