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Израиль

В результате взрыва автомобиля в Тубасе погибли четверо. ЦАХАЛ заявляет, что не причастен к взрыву

время публикации: 12 сентября 2024 г., 23:13 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 23:13
В результате взрыва автомобиля в Тубасе погибли четверо. ЦАХАЛ заявляет, что не причастен к взрыву
Flash90. Фото: А.Катиб

Согласно информации в палестинских источниках, вечером в четверг, 12 сентября, ВВС ЦАХАЛа нанесли авиаудар по автомобилю в Тубасе, в результате чего погибли четыре человека.

Комментируя эти сообщения, источник в службах безопасности Израиля сказал новостной службе "Кан", что израильская армия не имеет отношения к инциденту со взрывом. По его словам, взрыв произошел в то время, когда боевики пытались установить взрывное устройство, либо из-за неосторожного обращения со взрывчаткой.

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