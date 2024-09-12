В результате взрыва автомобиля в Тубасе погибли четверо. ЦАХАЛ заявляет, что не причастен к взрыву

Согласно информации в палестинских источниках, вечером в четверг, 12 сентября, ВВС ЦАХАЛа нанесли авиаудар по автомобилю в Тубасе, в результате чего погибли четыре человека.

Комментируя эти сообщения, источник в службах безопасности Израиля сказал новостной службе "Кан", что израильская армия не имеет отношения к инциденту со взрывом. По его словам, взрыв произошел в то время, когда боевики пытались установить взрывное устройство, либо из-за неосторожного обращения со взрывчаткой.