Памятник жертвам теракта в "Дольфи" восстановлен

На прошлой неделе неизвестные вандалы осквернили памятник, установленный на месте теракта в "Дольфи" – самодельную конструкцию, представляющую собой две фигуры подростков, с надписью на русском и иврите "Это наш дом. Мы не прекратим танцевать". Редакция NEWSru.co.il сообщала об этом в пятницу, 9 апреля.

Рано утром 13 апреля, накануне Дня памяти, памятник был восстановлен. Этим занимался его автор Давид Шабат.

Вечером 12 апреля о том, что памятник жертвам теракта в "Дольфи" был сломан, рассказывали 9-й телеканал и радиостанция "Кан Бет". Вскоре после этого в СМИ была направлена реакция партии "Наш дом Израиль". Председатель НДИ Авигдор Либерман заявил: "В конце недели был осквернен памятник жертвам теракта в тель-авивской дискотеке "Дольфи", потрясший весь Израиль и всю русскоязычную общину страны: большинство погибших были подростками-репатриантами. Спустя 20 лет, за несколько дней до Дня памяти павших, нам приходится бороться с актами вандализма, которые переходят все красные линии и не только отзываются болью в семьях погибших, но и наносят серьезный ущерб всему обществу. Мерзость этого преступления не знает границ. Надеюсь, полиция приложит все усилия, чтобы как можно быстрее найти преступников и привлечь их к ответственности по всей строгости закона". В свою очередь депутат Алекс Кушнир потребовал от полиции срочного расследования осквернения памятника жертвам теракта в "Дольфи". Он направил запрос начальнику полиции Тель-Авивского округа генерал-майору полиции Давиду Битану с требованием о срочном расследовании осквернения памятника. На своей странице в Facebook Кушнир написал: "Негодяи осквернили памятник погибшим в ужасном теракте у тель-авивского Дельфинария. Я шокирован происшедшим и не собираюсь оставить этот случай без внимания. Я обратился в полицию Израиля с просьбой ускорить поиски преступников".

По состоянию на вечер 12 апреля, полиция не сообщала о каком-либо продвижении в расследовании.

Мэрия Тель-Авива заявляет, что речь не идет о государственном памятнике, муниципалитет не отвечает за его сохранность. Камер наблюдения рядом с этим памятником нет.

Наша редакция на прошлой неделе узнала о происшествии от Виктора Комоздражника, друга одного из погибших в результате теракта возле дискотеки "Дольфи", Диаза Нурманова. Когда 8 апреля Виктор приехал к памятнику, чтобы накануне Дня памяти павших за независимость Израиля установить там прожекторы, то увидел, что у одной из фигур отломана голова. На следующий день по факту вандализма была подана жалоба в полицию.

Как рассказала Светлана Чичулина, одна из организаторов ежегодных траурных церемоний памяти жертв теракта на дискотеке "Дольфи", в августе 2020 года автор памятника, Давид Шабат, полностью обновил его, создав новую конструкцию из особого, не поддающегося воздействию влажности, материала. Сделать это было необходимо, так как металлическая конструкция, простоявшая на этом месте 19 лет, пришла в негодность из-за близости к морю. "Давид был уверен, что новый памятник будет долговечным", – заметила Светлана.

Напомним, на месте теракта в "Дольфи" установлены два памятника – камень с именами погибших в теракте людей и самодельная конструкция, изображающая детей с надписью на русском и иврите "Это наш дом. Мы не прекратим танцевать". Само здание дискотеки, стены которого были расписаны в память о погибших подростках, снесли в 2018 году.

Теракт в "Дольфи"



Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламский джихад". Хутари был провозглашен шахидом – мучеником за веру. На улицах палестинских городов прошли спонтанные манифестации, участники которых стреляли в воздух и раздавали сладости, радуясь гибели "сионистских оккупантов". Глава ПА Ясир Арафат отказался тогда осуждать направленный против детей теракт.

Большинство пострадавших составили новые репатрианты из бывшего СССР. Семеро погибших, а также многие раненые были учащимися тель-авивской школы "Шевах Мофет", популярной среди русскоязычных израильтян.

Имена погибших в результате теракта возле дискотеки "Дольфи"



Мария Тагильцева, 14 лет

Евгения Дорфман, 15 лет

Раиса Немировская, 15 лет

Юлия Скляник, 15 лет

Аня Казачкова, 15 лет

Катрин Кастиньяда, 15 лет

Ирина Непомнящая, 16 лет

Марьяна Медведенко, 16 лет

Лиана Саакян, 16 лет

Марина Берковская, 17 лет

Симона Рудина, 17 лет

Алексей Лупало, 17 лет

Юлия Налимова, 16 лет

Елена Налимова, 18 лет

Ирина Осадчая, 18 лет

Илья Гутман, 19 лет

Сергей Панченко, 20 лет

Роман Джанашвили, 21 год

Диаз Нурманов, 21 год

Ян Блюм, 25 лет

Ури Шахар, 32 года

