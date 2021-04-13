Завершилась очередная встреча Нетаниягу и Беннета. В "Ликуде" думают о правительстве меньшинства

В Иерусалиме прошла очередная встреча между премьер-министром, лидером "Ликуда" Биньямином Нетаниягу и главой партии "Ямина" Нафтали Беннетом. Это вторая за последние сутки встреча двух лидеров, которые продолжают переговоры о возможности создания коалиции (и третья встреча с момента получения Нетаниягу от президента мандата на формирование коалиции).

Во встрече участвовали и представители переговорных групп: Яаков Атаркчи и адвокат Михаэль Рабело со стороны "Ликуда", Шалом Шломо и Таль Ган-Цви со стороны "Ямины".

Подробных данных о результатах встречи нет. Известно, что Нетаниягу и Беннет договорились встретиться еще раз в скором времени.

Из пресс-службы "Ликуда" передали, что Беннет и Нетаниягу договорились о продолжении контактов между представителями переговорных групп.

Телеканал "Кешет" сообщил со ссылкой на информированные источники, что встреча была конструктивной и достигнут прогресс.

В беседах с приближенными Беннет ранее заявлял, что сделает все от него зависящее, чтобы избежать пятых выборов, и готов поддержать правое правительство.

"Нетаниягу может считать наши голоса в правой коалиции", – заявил Беннет на заседании фракции. Как пишет "Маарив а-Шавуа", эти слова Беннета вызвали оптимизм в окружении Нетаниягу.

Несмотря на то, что глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич не готов согласиться на создание коалиции при поддержке партии РААМ, в "Ликуде" взвешивают возможность приведения к присяге правительства меньшинства, опирающегося на 59 мандатов.

Как сообщалось ранее, в ходе переговоров глава "Ликуда" предложил "Ямине" портфели, которые сегодня находятся в руках партии "Кахоль Лаван". Согласно информации, опубликованной некоторыми СМИ, Нетаниягу предложил Беннету и его партии пост министра обороны, министра иностранных дел, министра культуры и некоторые другие должности.

Портфель министерства юстиции "Ликуд" намерен оставить за собой.