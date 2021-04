СМИ: возле побережья ОАЭ атаковано израильское судно

Во вторник, 13 апреля, около 18:00 израильская государственная радиостанция "Кан Бет" передала со ссылкой на арабские СМИ, что недалеко от побережья Объединенных Арабских Эмиратов подверглось атаке израильское судно.

Об атаке на израильское судно сообщил ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой". Согласно этому источнику, судно Hyperion Ray, принадлежащее израильской компании PCC, было атаковано недалеко от порта эмирата Эль-Фуджайра.

Информационное агентство Unews, ассоциированное с Ираном, передало, что судно, перевозящее автомобили, перед атакой на него в течение 48 часов находилось в кувейтском порту Эль-Ахмади.

По предварительной информации, в результате этого инцидента нет погибших или раненых, судно причинен ущерб, размер которого будет установлен после того, как судно зайдет в ближайший порт в ОАЭ.

12-й канал израильского телевидения передал, что судно принадлежит израильскому бизнесмену Рами Унгеру, специализирующемуся на недвижимости, морских перевозках и импорте автомобилей.

Арабские СМИ полагают, что атака на израильское судно может быть ответом Ирана на теракт на ядерном объекте в Натанзе.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил во вторник, 13 апреля: "Иран оставляет за собой право на действия против исполнителей, организаторов и покровителей, будет возмездие и ответ на территории агрессора. Вторым нашим ответом будет развитие мирной ядерной деятельности страны". (Цитируется по сообщению РИА Новости).

В свою очередь заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что Исламская республика с 14 апреля приступает к обогащению урана до уровня 60%, сообщают агентство IRNA и сайт Press TV. По словам Аракчи, в МАГАТЭ направлено соответствующее уведомление. В заявлении Аракчи также сказано, что Иран установит дополнительно тысячу новых центрифуг на ядерном объекте в Натанзе.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф утром 12 апреля, выступая по государственному телевидению, обвинил Израиль в причастности к диверсии на ядерном объекте в Натанзе. Зариф стал первым официальным лицом в Иране, публично возложившим на Израиль ответственность за этот инцидент. "Сионисты хотят отомстить за наши успехи в отмене санкций. Они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим", – сказал Зариф.

Иранские СМИ со ссылкой на чиновника министерства разведки Ирана сообщали, что иранские спецслужбы уже установили личность человека, который стоит за "саботажем" на ядерном объекте в Натанзе.

Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди в интервью агентству Tasnim заявил: "Взрыв не был сильным, чтобы все разрушить, просел подвесной потолок в одной из операторских. К счастью, никто не пострадал, восстановить поврежденные участки можно уже в скором времени".

Американское издание The New York Times опубликовало статью под заголовком "Блэкаут поразил ядерный объект Ирана, вероятно, в результате израильской диверсии". Авторы публикации Ронен Бергман (известный специалист по деятельности израильских спецслужб), Рик Глэдстоун и Фарназ Фассихи отмечают, что сбой в подаче электроэнергии на ядерном объекте в Натанзе, где находятся центрифуги для обогащения урана, уже называют в руководстве Ирана "ядерным терроризмом". В Тегеране считают, что за "терактом" стоит Израиль.

Израиль не делал официальных заявлений по этому поводу, не подтверждая и не опровергая своей причастности к инциденту. Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что слухи о возможности причастности израильских спецслужб к "аварии" на ядерном объекте в Натанзе наносят ущерб интересам Израиля. Он намекнул, что речь может идти о сознательной утечке информации с целью укрепления позиций "определенного политика". Ганц заявил, что он обратился к юридическому советнику правительства с просьбой провести расследование и установить, имела ли место утечка информации. По его словам, "болтовня о том, что было или чего не было" со ссылкой на "источники на Западе" наносит серьезный ущерб интересам Израиля и является скандалом. Ганц также отметил, что расследование будет также проведено оборонным ведомством.

Официальные лица на условиях анонимности прокомментировали происшедшее, заявив, что данный инцидент нанес серьезный удар по способности Ирана обогащать уран и что для восстановления производства в Натанзе может потребоваться не менее девяти месяцев, пишет NYT.

Утром 11 апреля иранское государственное телевидение сообщило об "аварии" на ядерном объекте в Натанзе. По словам чиновника, комментирующего это происшествие, авария произошла в распределительной электросети.

Иранское агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI) передало, что на ядерном объекте в Натанзе произошел "инцидент, связанный с распределением электроэнергии".

Официальный представитель организации Бехруз Камальванди объявил, что "инцидент исчерпан", пострадавших нет, риска утечки радиации нет.

Власти Ирана начали расследование, чтобы установить причины происшедшего.

Вскоре кувейтское издание "Аль-Кабас" объявило, что утром 11 апреля на ядерном объекте в Натанзе произошел взрыв. В публикации содержался намек на то, что к инциденту, по всей видимости, причастен Израиль.

31 марта Международное агентство по атомной энергии объявило, что Иран приступил к обогащению урана в подземном цехе комбината в Натанзе с помощью четвертого каскада усовершенствованных центрифуг класса IR-2m. В докладе МАГАТЭ говорилось, что обогащение урана ведется с помощью 174 центрифуг.

Отметим, что о строительстве подземного объекта в Натанзе вместо пострадавшего при взрыве цеха по сбору центрифуг, необходимых для обогащения урана, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Ахбар Салахи заявлял еще в августе 2020 года. В октябре МАГАТЭ подтвердило, что строительство началось, но тогда говорилось, что, по оценкам экспертов, потребуется еще много времени, чтобы его завершить.

Напомним, что 2 июля 2020 года на ядерном объекте в Натанзе прогремел взрыв. Тогда власти Ирана также утверждали, что пострадавших нет. Через несколько дней американское издание The New York Times опубликовало статью под заголовком "Иран признал серьезный ущерб ядерному объекту в Натанзе". Подзаголовок статьи гласил: "Представитель ближневосточной разведки заявил, что Израиль заложил бомбу в здании, где разрабатывались усовершенствованные центрифуги". Авторами публикации были американский журналист иранского происхождения Фарназ Фассихи, считающийся одним из ведущих специалистов по Ближнему Востоку, американский журналист кубинского происхождения Ричард Перес-Пенья и израильтянин Ронен Бергман – ведущий эксперт по израильской разведке, автор ряда книг и множества статей, посвященных этой теме. В статье говорилось о том, что взрыв и пожар на главном иранском объекте по обогащению ядерного топлива не просто причинил значительный ущерб, но и затормозил ядерную программу Ирана на несколько месяцев. Некий информированный представитель разведывательных структур одной из стран Ближнего Востока заявил The New York Times, что ответственность за эту диверсию лежит на Израиле. Он также утверждал, что в здании комплекса в Натанзе была заложена мощная бомба. Как писал NYT, версию о взрыве бомбы подтвердил и один из представителей "Корпуса стражей исламской революции", говоривший на условиях соблюдения анонимности. В свою очередь, кувейтское издание "Аль-Джарида" утверждало, что взрыв в Натанзе стал следствием работы израильских хакеров, а персидская служба телеканала BBC говорила об ответственности за эту атаку некой подпольной группы "Гепарды родины". Однако КСИР версию о кибератаке отверг. Позже основной официальной версией стала диверсия, к которой были причастны сотрудники комбината. Была проведена основательная "чистка" кадров.