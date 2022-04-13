По подозрению в издевательствах над стариком, пережившим Холокост, задержан иностранный рабочий из Молдовы
Полиция задержала мужчину примерно 40 лет, гражданина Молдовы, работавшего домашним помощником у пожилого мужчины из Ашдода, пережившего Холокост, по подозрению в насилии в отношении подопечного.
Пресс-служба полиции передает, что подозреваемый был задержан в прошлые выходные.
По данным следствия, работник издевался над пожилым человеком и, по меньшей мере, один раз ударил его по лицу. Вероятно, были и другие случаи насилия.
14 апреля по этому делу планируется предъявить обвинения.
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