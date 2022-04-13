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NEWSru.co.il :: В Израиле13 апреля 2022 г., 14:24

По подозрению в издевательствах над стариком, пережившим Холокост, задержан иностранный рабочий из Молдовы

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По подозрению в издевательствах над стариком, пережившим Холокост, задержан иностранный рабочий из Молдовы

Полиция задержала мужчину примерно 40 лет, гражданина Молдовы, работавшего домашним помощником у пожилого мужчины из Ашдода, пережившего Холокост, по подозрению в насилии в отношении подопечного.

Пресс-служба полиции передает, что подозреваемый был задержан в прошлые выходные.

По данным следствия, работник издевался над пожилым человеком и, по меньшей мере, один раз ударил его по лицу. Вероятно, были и другие случаи насилия.

14 апреля по этому делу планируется предъявить обвинения.


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