По подозрению в издевательствах над стариком, пережившим Холокост, задержан иностранный рабочий из Молдовы

Полиция задержала мужчину примерно 40 лет, гражданина Молдовы, работавшего домашним помощником у пожилого мужчины из Ашдода, пережившего Холокост, по подозрению в насилии в отношении подопечного.

Пресс-служба полиции передает, что подозреваемый был задержан в прошлые выходные.

По данным следствия, работник издевался над пожилым человеком и, по меньшей мере, один раз ударил его по лицу. Вероятно, были и другие случаи насилия.

14 апреля по этому делу планируется предъявить обвинения.