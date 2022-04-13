На 60-й трассе бойцы ЦАХАЛа ликвидировали террориста, пытавшегося поджечь автомобили еврейских семей
На 60-й трассе, недалеко от Бейтар-Илита, палестинский араб бросал бутылки с "коктейлем Молотова" в машины с израильскими номерными знаками, пытаясь их поджечь.
Реагируя на угрозу, военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь в сторону предполагаемого террориста. Было зафиксировано попадание в цель.
Палестинское информационное агентство "Шехаб" передает, что в районе деревни Хусан израильскими военнослужащими был убит молодой палестинец.
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