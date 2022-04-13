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NEWSru.co.il :: В Израиле13 апреля 2022 г., 21:40

На 60-й трассе бойцы ЦАХАЛа ликвидировали террориста, пытавшегося поджечь автомобили еврейских семей

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
На 60-й трассе бойцы ЦАХАЛа ликвидировали террориста, пытавшегося поджечь автомобили еврейских семей

На 60-й трассе, недалеко от Бейтар-Илита, палестинский араб бросал бутылки с "коктейлем Молотова" в машины с израильскими номерными знаками, пытаясь их поджечь.

Реагируя на угрозу, военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь в сторону предполагаемого террориста. Было зафиксировано попадание в цель.

Палестинское информационное агентство "Шехаб" передает, что в районе деревни Хусан израильскими военнослужащими был убит молодой палестинец.

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