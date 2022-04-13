В районе Нахаль Тамар проводится операция по эвакуации двух девочек с минного поля

В районе русла реки Нахаль Тамар, в так называемом "вертикальном каньоне" возле Мертвого моря, две девочки по ошибке зашли на старое минное поле.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что речь идет о двух сестрах 13 и 6 лет, которые отстали от взрослых по дороге к машине после завершения туристического маршрута.

Родители девочек вызвали спасательные службы.

В операции по спасению детей вместе с добровольцами спасательного подразделения участвуют военные и полиция.